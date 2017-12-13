Grim Fandango Remastered стала временно бесплатной
Скриншот видео: youtube.com/PlayStation
Очередную акцию по раздаче игр решило провести руководство сервиса цифровой дистрибуции GOG.
Сервис GOG объявил о проведении новой акции. В рамках "Зимней распродажи" можно бесплатно получить обновлённую версию Grim Fandango.
Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте GOG и нажать кнопку "Получить". Предложение действительно до вечера 14 декабря.
Grim Fandango — последняя игра Тима Шейфера для LucasArts. Оригинал вышел в 1998 году, а обновлённая версия — в 2015 году.