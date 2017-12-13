Grim Fandango Remastered стала временно бесплатной

Очередную акцию по раздаче игр решило провести руководство сервиса цифровой дистрибуции GOG.

Сервис GOG объявил о проведении новой акции. В рамках "Зимней распродажи" можно бесплатно получить обновлённую версию Grim Fandango.

Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте GOG и нажать кнопку "Получить". Предложение действительно до вечера 14 декабря.