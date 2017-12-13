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Опубликовано 13 декабря 2017, 09:34

Grim Fandango Remastered стала временно бесплатной

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/PlayStation

Скриншот видео: youtube.com/PlayStation

Очередную акцию по раздаче игр решило провести руководство сервиса цифровой дистрибуции GOG.

Сервис GOG объявил о проведении новой акции. В рамках "Зимней распродажи" можно бесплатно получить обновлённую версию Grim Fandango.

Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте GOG и нажать кнопку "Получить". Предложение действительно до вечера 14 декабря.

Grim Fandango — последняя игра Тима Шейфера для LucasArts. Оригинал вышел в 1998 году, а обновлённая версия — в 2015 году.

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Сергей Сурепин
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