Госдума в первом чтении одобрила продление маткапитала
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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который продлевает программу материнского капитала ещё на три года. Кроме того, этот проект позволяет направлять средства от маткапитала на оплату платных образовательных услуг для дошколят.
Согласно инициативе, программу могут продлить до 31 декабря 2021 года.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что маткапитал будет проиндексирован на 4% в 2020 году.