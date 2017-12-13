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Опубликовано 13 декабря 2017, 11:41

В файлах GTA Online нашли следы Red Dead Redemption 2

Фото: &copy; rockstargames.com/reddeadredemption2

Фото: © rockstargames.com/reddeadredemption2

Пользователи предполагают, что в новой игре от Rockstar Games будет режим "охоты за сокровищами".

Фанаты обнаружили в файлах GTA Online новую информацию о Red Dead Redemption 2. Этого удалось добиться после выхода нового обновления "Судный день".

Среди файлов геймеры нашли модель сундука, уникальное оружие — шестизарядный револьвер, а также персонажа под рабочим названием dead hick ("мёртвая деревенщина"). Персонаж является отсылкой к оригинальной Red Dead.

Вместе с этим фанаты пришли к выводу, что в Red Dead Redemption 2 будет режим "охоты за сокровищами". Выход игры ожидается весной 2018 года.

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Сергей Сурепин
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