В файлах GTA Online нашли следы Red Dead Redemption 2

Пользователи предполагают, что в новой игре от Rockstar Games будет режим "охоты за сокровищами".

Фанаты обнаружили в файлах GTA Online новую информацию о Red Dead Redemption 2. Этого удалось добиться после выхода нового обновления "Судный день".

Среди файлов геймеры нашли модель сундука, уникальное оружие — шестизарядный револьвер, а также персонажа под рабочим названием dead hick ("мёртвая деревенщина"). Персонаж является отсылкой к оригинальной Red Dead.