PlayerUnknown's Battlegrounds называли худшей игрой для Xbox
Фото: © facebook.com/playbattlegrounds
Фанаты рассказали, как выглядит самый популярный многопользовательский шутер года на консоли.
12 декабря на Xbox One вышла PlayerUnknown's Battlegrounds. Ранее многопользовательский шутер разошёлся тиражом 25 миллионов копий в Steam.
Сейчас игроки жалуются на производительность PlayerUnknown's Battlegrounds. Пользователи сталкиваются с трудностями не только базовых консолях Xbox One, но и обновлённой версии Xbox One X.
Многие заметили, что игра не выдаёт даже обещанных 30 кадров в секунду. Пока игроки оставляют исключительно негативные отзывы.