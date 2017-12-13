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Регион
Опубликовано 13 декабря 2017, 12:41

PlayerUnknown's Battlegrounds называли худшей игрой для Xbox

Фото: &copy; facebook.com/playbattlegrounds

Фото: © facebook.com/playbattlegrounds

Фанаты рассказали, как выглядит самый популярный многопользовательский шутер года на консоли.

12 декабря на Xbox One вышла PlayerUnknown's Battlegrounds. Ранее многопользовательский шутер разошёлся тиражом 25 миллионов копий в Steam.

Сейчас игроки жалуются на производительность PlayerUnknown's Battlegrounds. Пользователи сталкиваются с трудностями не только базовых консолях Xbox One, но и обновлённой версии Xbox One X.

Многие заметили, что игра не выдаёт даже обещанных 30 кадров в секунду. Пока игроки оставляют исключительно негативные отзывы.

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Сергей Сурепин
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