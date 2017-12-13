PlayerUnknown's Battlegrounds называли худшей игрой для Xbox

Фанаты рассказали, как выглядит самый популярный многопользовательский шутер года на консоли.

12 декабря на Xbox One вышла PlayerUnknown's Battlegrounds. Ранее многопользовательский шутер разошёлся тиражом 25 миллионов копий в Steam.

Сейчас игроки жалуются на производительность PlayerUnknown's Battlegrounds. Пользователи сталкиваются с трудностями не только базовых консолях Xbox One, но и обновлённой версии Xbox One X.