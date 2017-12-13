Компьютерные "стрелялки" назвали лучшим инструментом для тренировки мозга

Очередное исследование влияния игр на мозг человека подтвердило повышение когнитивных способностей.

Компьютерные игры действительно развивают умственные способности: делают ум острее, развивают логику и мышление, а также заставляют организм вырабатывать гормон счастья — окситоцин. Учёные из Университета Женевы собрали данные об исследованиях когнитивных функций мозга до и после компьютерных игр за 15 лет и пришли к выводу, что регулярное истребление виртуальных противников позволяет поддерживать мозг в работоспособном состоянии.

По подсчетам учёных, почти три тысячи испытуемых мужчин и женщин, тративших хотя бы один час в неделю на компьютерные игры, показали высокие показатели по профильным психологическим тестам, выявляющим способность выполнять сложные задачи.