Компьютерные "стрелялки" назвали лучшим инструментом для тренировки мозга
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Очередное исследование влияния игр на мозг человека подтвердило повышение когнитивных способностей.
Компьютерные игры действительно развивают умственные способности: делают ум острее, развивают логику и мышление, а также заставляют организм вырабатывать гормон счастья — окситоцин. Учёные из Университета Женевы собрали данные об исследованиях когнитивных функций мозга до и после компьютерных игр за 15 лет и пришли к выводу, что регулярное истребление виртуальных противников позволяет поддерживать мозг в работоспособном состоянии.
По подсчетам учёных, почти три тысячи испытуемых мужчин и женщин, тративших хотя бы один час в неделю на компьютерные игры, показали высокие показатели по профильным психологическим тестам, выявляющим способность выполнять сложные задачи.
При этом, по данным учёных, наибольший вклад в развитие способностей мозга оказывают экшен-игры. Считается, что быстрая смена обстановки заставляет мозг постоянно перестраиваться и адаптироваться под решение различных задач. Учёные отмечают, что одновременно с расширением способностей мозга обучаться в норму приходит и биохимия мозга.