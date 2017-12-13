"Женщина — боль в заднице". Нетерпеливая клиентка получила "комплимент" от кафе
Девушка поужинала в общепите с двумя друзьями и осталась очень недовольна обслуживанием.
Неприятное послание получила жительница Эдинбурга, которая провела вечер в кафе в компании друзей. Клиентам пришлось почти час ждать заказа, а в принесённом чеке рядом с едой и выпивкой значился пункт "Женщина — боль в заднице". Недружественный чек девушка выложила в своём "инстаграме".
В интервью The Mirror посетительница кафе Анна Варрендер рассказала, что отправилась в пивоварню в компании двух друзей. Они поели и выпили на 160 фунтов стерлингов (12 577 рублей), но остались очень недовольны сервисом: заказ несли 45 минут. А вместе с десертом официант принёс известие, что компания должна через 15 минут покинуть столик из-за брони. Тут терпение Анны и её друзей лопнуло и они возмутились, после чего заведение презентовало три бутылки игристого вина за 23 фунта (1808 рублей).
Очередной неприятный сюрприз поджидал друзей, когда принесли чек. Рядом с пунктом "Бесплатный товар" значилось "Наименование: "Женщина — боль в заднице". Девушка вскоре разместила его в социальных сетях с соответствующим хештегом (#ЖенщинаБольВЗаднице).
После публикации чека кафе поначалу отмалчивалось, а потом возместило девушке стоимость ужина.