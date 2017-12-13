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Регион
Опубликовано 13 декабря 2017, 14:16

Госдума ужесточила наказание за живодёрство

Фото: flickr.com/ᴀɴᴅʏ ᴏɴᴇ

Фото: flickr.com/ᴀɴᴅʏ ᴏɴᴇ

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон, который ужесточает наказание за живодёрство. Теперь за жестокое обращение с животными может грозить пять лет тюрьмы. Речь идёт о преступлениях, совершённых группой лиц или же в присутствии детей.

Кроме того, за живодёрство из хулиганских и корыстных побуждений грозят три года тюрьмы, штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.

Добавим, что за убийство нескольких животных или же трансляцию расправы в Сеть также можно сесть на пять лет.

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Янковская Ольга
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