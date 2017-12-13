Госдума ужесточила наказание за живодёрство

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон, который ужесточает наказание за живодёрство. Теперь за жестокое обращение с животными может грозить пять лет тюрьмы. Речь идёт о преступлениях, совершённых группой лиц или же в присутствии детей.

Кроме того, за живодёрство из хулиганских и корыстных побуждений грозят три года тюрьмы, штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.