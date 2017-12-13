Продажи самой популярной консоли 2017 года превысили ожидания аналитиков
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За два с половиной месяца Nintendo продала практически два с половиной миллиона гибридных консолей.
Nintendo отчиталась о продажах Switch. В мире продано 10 миллионов гибридных консолей.
Аналитики предполагали, что к концу 2017 года продажи Switch достигнут только 4–5 миллионов. В итоге результаты превысили ожидания Nintendo.
Японские разработчики планировали продать 10 миллионов консолей только спустя год после релиза. Этого результата они добились спустя девять месяцев.