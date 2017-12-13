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Опубликовано 13 декабря 2017, 12:02

Продажи самой популярной консоли 2017 года превысили ожидания аналитиков

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Gaetan Ducatteeuw

Фото: © flickr / Gaetan Ducatteeuw

За два с половиной месяца Nintendo продала практически два с половиной миллиона гибридных консолей.

Nintendo отчиталась о продажах Switch. В мире продано 10 миллионов гибридных консолей.

Аналитики предполагали, что к концу 2017 года продажи Switch достигнут только 4–5 миллионов. В итоге результаты превысили ожидания Nintendo.

Японские разработчики планировали продать 10 миллионов консолей только спустя год после релиза. Этого результата они добились спустя девять месяцев.

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Сергей Сурепин
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