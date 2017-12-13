Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 декабря 2017, 14:56

Администрация Steam удалила игру о поисках порно в Интернете

Фото: &copy;vk.com/steam

Фото: ©vk.com/steam

Владельцам сервиса не понравились откровенные изображения, которые были представлены в форме ASCII-символов.

Разработчик You Must Be 18 or Older to Enter сообщили об удалении игры из Steam. Автор Джеймс Кокс получил письмо от Valve. В нём сказано, что в игре находилась порнография.

You Must Be 18 or Older to Enter —симулятор подростка, который ищет откровенные видео в Интернете. Он может либо выбрать порнографию по ключевым словам либо проверить, не зашли ли родители в комнату.

На некоторых сайтах можно было обнаружить изображения в виде ASCII-символов. Разработчик таким образом зашифровал порнографический контент.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • порно
  • steam
  • valve
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar