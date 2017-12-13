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Опубликовано 13 декабря 2017, 17:07

Авторы Overwatch обновили систему жалоб

Фото &copy; Blizzard

Фото © Blizzard

Разработчики продолжают принимать меры, связанные с улучшением игрового сообщества.

12 декабря в Overwatch началась "Зимняя сказка". В связи с этим разработчики из Blizzard обновили систему жалоб.

Авторы игры проверили работоспособность системы, отправляя пользователям уведомления на почту. Теперь сообщения будут приходить непосредственно в шутере.

Разработчики уверены, что обновлённая система подтолкнёт игроков чаще рассказывать о нарушениях.

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Сергей Сурепин
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