Авторы Overwatch обновили систему жалоб

Разработчики продолжают принимать меры, связанные с улучшением игрового сообщества.

12 декабря в Overwatch началась "Зимняя сказка". В связи с этим разработчики из Blizzard обновили систему жалоб.

Авторы игры проверили работоспособность системы, отправляя пользователям уведомления на почту. Теперь сообщения будут приходить непосредственно в шутере.