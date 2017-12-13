Авторы Overwatch обновили систему жалоб
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Разработчики продолжают принимать меры, связанные с улучшением игрового сообщества.
12 декабря в Overwatch началась "Зимняя сказка". В связи с этим разработчики из Blizzard обновили систему жалоб.
Авторы игры проверили работоспособность системы, отправляя пользователям уведомления на почту. Теперь сообщения будут приходить непосредственно в шутере.
Разработчики уверены, что обновлённая система подтолкнёт игроков чаще рассказывать о нарушениях.