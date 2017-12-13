Госдума во втором чтении поддержала повышение МРОТ до прожиточного минимума

Согласно документу, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума и составит 9489 рублей. А начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.