Госдума во втором чтении поддержала повышение МРОТ до прожиточного минимума
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Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года его размер должен составить 9489 рублей.
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственный законопроект по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.
Согласно документу, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума и составит 9489 рублей. А начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.
Отметим, что споры в данном вопросе велись на протяжении 25 лет, точку в спорах поставил президент России. Ранее Владимир Путин дал задание парламентариям оформить его в виде закона.