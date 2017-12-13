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Опубликовано 13 декабря 2017, 14:59

Госдума во втором чтении поддержала повышение МРОТ до прожиточного минимума

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года его размер должен составить 9489 рублей.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственный законопроект по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Согласно документу, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума и составит 9489 рублей. А начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Отметим, что споры в данном вопросе велись на протяжении 25 лет, точку в спорах поставил президент России. Ранее Владимир Путин дал задание парламентариям оформить его в виде закона.

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Алёна Темирчиева
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