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Опубликовано 13 декабря 2017, 13:09

Продажи серии Uncharted превысили 41 миллион копий

Фото: &copy;&nbsp;playstation.com

Фото: © playstation.com

Около четверти от общего числа проданных игр приходится на последние полтора года.

Студия Naughty Dog поделилась успехами серии Uncharted. Совокупные продажи игр превысили отметку в 41,7 миллиона копий.

Речь идёт не только об оригинальных играх, но и об ответвлении Uncharted: The Lost Legacy, а также переиздании трилогии The Nathan Drake Collection для PlayStation 4.

Напомним, ещё в мае 2016 года Sony отчиталась о 28 миллионах проданных копий Uncharted. Из этого следует, что за последние полтора года компания продала 13,7 миллиона копий.

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Сергей Сурепин
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