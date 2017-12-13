Продажи серии Uncharted превысили 41 миллион копий

Около четверти от общего числа проданных игр приходится на последние полтора года.

Студия Naughty Dog поделилась успехами серии Uncharted. Совокупные продажи игр превысили отметку в 41,7 миллиона копий.

Речь идёт не только об оригинальных играх, но и об ответвлении Uncharted: The Lost Legacy, а также переиздании трилогии The Nathan Drake Collection для PlayStation 4.