Продажи серии Uncharted превысили 41 миллион копий
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Около четверти от общего числа проданных игр приходится на последние полтора года.
Студия Naughty Dog поделилась успехами серии Uncharted. Совокупные продажи игр превысили отметку в 41,7 миллиона копий.
Речь идёт не только об оригинальных играх, но и об ответвлении Uncharted: The Lost Legacy, а также переиздании трилогии The Nathan Drake Collection для PlayStation 4.
Напомним, ещё в мае 2016 года Sony отчиталась о 28 миллионах проданных копий Uncharted. Из этого следует, что за последние полтора года компания продала 13,7 миллиона копий.