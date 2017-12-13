СМИ: Роналду в ярости из-за возможного трансфера Неймара в "Реал"

Об этом в одном из телевизионных эфиров заявил журналист El Chiringuito Эду Агирре.

По данным корреспондента, отношения между руководством мадридцев и 32-летним Криштиану Роналду окончательно испорчены. Причиной конфликта стало высказывание президента "Реала" Флорентино Переса. Функционер заявил, что бразильскому форварду ПСЖ Неймару было бы куда проще завоевать "Золотой мяч", если бы он выступал за "королевский клуб".

Похоже, это высказывание не на шутку обидело пятикратного обладателя самого престижного личного футбольного трофея. Теперь португалец намерен уменьшить суму отступных в своём контракте. Также сообщается, что Криштиану рассчитывает договориться с руководством "Реала" и досрочно покинуть Мадрид.