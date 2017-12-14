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Регион
Опубликовано 14 декабря 2017, 09:05

Авторы Crysis подали в суд на создателей Star Citizen

Фото: &copy; facebook.com/RobertsSpaceIndustries

Фото: © facebook.com/RobertsSpaceIndustries

Разработчики обвинили компанию Криса Робертса в нарушении условий подписанного договора.

Студия Crytek судится с Cloud Imperium Games, авторами Star Citizen. Компании заключили партнёрское соглашение ещё в 2012 году, согласно которому авторы космического симулятора могли использовать движок CryEngine.

В 2016 году Cloud Imperium Games сменила движок и убрала логотип CryEngine с загрузочного экрана, а также с маркетинговых материалов. Сейчас разработчики используют движок Amazon Lumberyard, но в его основе лежит платформа Crytek.

Таким образом, Cloud Imperium Games нарушила интеллектуальную собственность Crytek. Прямые убытки составили более 75 тысяч долларов. Разработчики хотят возместить эту сумму, а также запретить авторам Star Citizen использовать их программное обеспечение.

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Сергей Сурепин
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