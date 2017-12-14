Авторы Crysis подали в суд на создателей Star Citizen

Студия Crytek судится с Cloud Imperium Games, авторами Star Citizen. Компании заключили партнёрское соглашение ещё в 2012 году, согласно которому авторы космического симулятора могли использовать движок CryEngine.

В 2016 году Cloud Imperium Games сменила движок и убрала логотип CryEngine с загрузочного экрана, а также с маркетинговых материалов. Сейчас разработчики используют движок Amazon Lumberyard, но в его основе лежит платформа Crytek.