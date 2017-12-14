Госдума приняла закон о пожизненном сроке за вербовку террористов

За призывы и оправдание экстремистской деятельности парламентарии ввели штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо 5–7 лет тюрьмы.

Депутаты Госдумы на дополнительном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов. Автором инициативы выступил первый замглавы "Единой России" Адальби Шхагошев.

В соответствии с законом теперь финансирование терроризма, склонение, вербовка или иное вовлечение в совершение преступления, предусмотренного статьями УК России о терроризме, карается лишением свободы на срок до 20 лет со штрафом до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением.

Кроме того, парламентарии внесли поправки в статью 205.2 УК РФ. За "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" нарушителям грозит штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.