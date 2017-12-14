Госдума приняла закон о пожизненном сроке за вербовку террористов
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За призывы и оправдание экстремистской деятельности парламентарии ввели штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо 5–7 лет тюрьмы.
Депутаты Госдумы на дополнительном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов. Автором инициативы выступил первый замглавы "Единой России" Адальби Шхагошев.
В соответствии с законом теперь финансирование терроризма, склонение, вербовка или иное вовлечение в совершение преступления, предусмотренного статьями УК России о терроризме, карается лишением свободы на срок до 20 лет со штрафом до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением.
Кроме того, парламентарии внесли поправки в статью 205.2 УК РФ. За "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" нарушителям грозит штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести для вербовщиков террористов смертную казнь. Он заявил, что самого сурового наказания заслуживают не исполнители терактов, а люди, которые их вовлекли.