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Регион
Опубликовано 14 декабря 2017, 11:36

Американская киберспортивная организация привлекла 25 миллионов долларов

Компания уверена, что она сможет транслировать мероприятия на аудиторию 40 миллионов зрителей.

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Jakob Wells

Фото: © flickr / Jakob Wells

Мобильная киберспортивная платформа Skillz в ходе третьего раунда привлечения средств получила 25 миллионов долларов. Сейчас компанию поддерживают владельцы спортивных команд New England Patriots, Milwaukee Bucks, New York Mets и Sacramento Kings.

Больше всего в проект инвестировали телекоммуникационные компании Telstra и Liberty Global, которые в общей сложности обслуживают более 40 миллионов человек по всему миру. Также в раунде участвовали венчурные фонды Accomplice и финансовая организация Wildcat Capital.

Представители Skillz заявили, что их сервис провёл порядка 100 миллионов мобильных киберспортивных соревнований. Сейчас каждый день это число увеличивается на полмиллиона.

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Сергей Сурепин
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