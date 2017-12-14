Американская киберспортивная организация привлекла 25 миллионов долларов
Компания уверена, что она сможет транслировать мероприятия на аудиторию 40 миллионов зрителей.
Фото: © flickr / Jakob Wells
Мобильная киберспортивная платформа Skillz в ходе третьего раунда привлечения средств получила 25 миллионов долларов. Сейчас компанию поддерживают владельцы спортивных команд New England Patriots, Milwaukee Bucks, New York Mets и Sacramento Kings.
Больше всего в проект инвестировали телекоммуникационные компании Telstra и Liberty Global, которые в общей сложности обслуживают более 40 миллионов человек по всему миру. Также в раунде участвовали венчурные фонды Accomplice и финансовая организация Wildcat Capital.
Представители Skillz заявили, что их сервис провёл порядка 100 миллионов мобильных киберспортивных соревнований. Сейчас каждый день это число увеличивается на полмиллиона.