Авторы "Ведьмака" устроили виртуальный тур по своему офису

Студия CD Projekt RED использовала технологии Google Street View и порадовала фанатов.

С помощью Google теперь есть возможность устроить виртуальную прогулку по офису студии CD Projekt RED в Варшаве. Для этого достаточно открыть Google Street View.

Офис создателей "Ведьмака" не похож на привычное место работы. Добиться такого результата удалось благодаря различным дизайнерским решениям. В варшавском офисе есть спортзал, а также комнаты для отдыха.