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Опубликовано 14 декабря 2017, 12:55

Авторы "Ведьмака" устроили виртуальный тур по своему офису

Фото: &copy; en.cdprojektred.com

Фото: © en.cdprojektred.com

Студия CD Projekt RED использовала технологии Google Street View и порадовала фанатов.

С помощью Google теперь есть возможность устроить виртуальную прогулку по офису студии CD Projekt RED в Варшаве. Для этого достаточно открыть Google Street View.

Офис создателей "Ведьмака" не похож на привычное место работы. Добиться такого результата удалось благодаря различным дизайнерским решениям. В варшавском офисе есть спортзал, а также комнаты для отдыха.

Напомним, сейчас CD Projekt RED работает над Cyberpunk 2077. Разработчики анонсировали игру про киберпанк 30 мая 2012 года, релиз ожидается в первом квартале 2019 года.

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Сергей Сурепин
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