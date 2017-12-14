Авторы "Ведьмака" устроили виртуальный тур по своему офису
Фото: © en.cdprojektred.com
Студия CD Projekt RED использовала технологии Google Street View и порадовала фанатов.
С помощью Google теперь есть возможность устроить виртуальную прогулку по офису студии CD Projekt RED в Варшаве. Для этого достаточно открыть Google Street View.
Офис создателей "Ведьмака" не похож на привычное место работы. Добиться такого результата удалось благодаря различным дизайнерским решениям. В варшавском офисе есть спортзал, а также комнаты для отдыха.
Напомним, сейчас CD Projekt RED работает над Cyberpunk 2077. Разработчики анонсировали игру про киберпанк 30 мая 2012 года, релиз ожидается в первом квартале 2019 года.