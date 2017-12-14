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Опубликовано 14 декабря 2017, 11:54

Burnout Paradise получит обновлённую версию

Игра появилась в каталоге бразильского розничного магазина. Предположительная дата выхода — 1 марта.

Фото &copy;&nbsp;Criterion Games

Фото © Criterion Games

Бразильский розничный магазин Marco добавил в свой каталог обновлённую версию Burnout Paradise. Гоночный симулятор появится в продаже 1 марта.

Издателем Burnout Paradise Remastered выступит компания Electronic Arts. Игра будет доступна на консолях PlayStation 4 и Xbox One. В Бразилии примерная стоимость игры составит 45 долларов. Скорее всего, в США симулятор можно будет купить за 30 долларов, так как в Бразилии игры стоят дороже.

Напомним, Burnout Paradise — последняя игра серии аркадных автомобильных гонок от студии Criterion Games. Оригинальная версия игры вышла в 2008 году на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.

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Сергей Сурепин
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