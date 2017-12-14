Burnout Paradise получит обновлённую версию

Издателем Burnout Paradise Remastered выступит компания Electronic Arts. Игра будет доступна на консолях PlayStation 4 и Xbox One. В Бразилии примерная стоимость игры составит 45 долларов. Скорее всего, в США симулятор можно будет купить за 30 долларов, так как в Бразилии игры стоят дороже.