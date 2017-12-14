Burnout Paradise получит обновлённую версию
Игра появилась в каталоге бразильского розничного магазина. Предположительная дата выхода — 1 марта.
Фото © Criterion Games
Бразильский розничный магазин Marco добавил в свой каталог обновлённую версию Burnout Paradise. Гоночный симулятор появится в продаже 1 марта.
Издателем Burnout Paradise Remastered выступит компания Electronic Arts. Игра будет доступна на консолях PlayStation 4 и Xbox One. В Бразилии примерная стоимость игры составит 45 долларов. Скорее всего, в США симулятор можно будет купить за 30 долларов, так как в Бразилии игры стоят дороже.
Напомним, Burnout Paradise — последняя игра серии аркадных автомобильных гонок от студии Criterion Games. Оригинальная версия игры вышла в 2008 году на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.