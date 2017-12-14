В Госдуме уличили Канаду и США в нежелании достичь мира в Донбассе

Поставки оружия в страну, по мнению депутатов, приведут к увеличению числа жертв среди мирного населения.

Военная помощь Украине лишь обострит ситуацию в Донбассе и отдалит выполнение минских соглашений. Это мнение высказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Решение Канады о разрешении поставок летального оружия на Украину, а также увеличение расходов в оборонном бюджете США на помощь Киеву показывают, что Запад не заинтересован в мирном решении конфликта в Донбассе, — приводит его слова РИА "Новости".

Депутат подчеркнул, что данная мера представляет собой, "по сути, открытую форму внешнего вмешательства во внутриукраинский конфликт".

По мнению Слуцкого, её последствием станет неминуемое увеличение числа жертв от применения летальных вооружений в Донбассе.

— Против кого будет направлено западное оружие? Очевидно, против мирного населения, –– заявил политик.

Депутат считает, что западным сотрудникам госструктур "наплевать на гибель" жителей региона. По его мнению, вместо того чтобы подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений, "они лишь подогревают градус конфликта под благодарные аплодисменты Порошенко".