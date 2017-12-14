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Опубликовано 14 декабря 2017, 13:23

Переиздание Devil May Cry не получит 4K-разрешение

При этом японские разработчики обещают добавить в игру поддержку 60 кадров в секунду.

Фото: &copy; vk.com/xbox_community

Фото: © vk.com/xbox_community

Capcom в начале декабря анонсировала переиздание Devil May Cry. Сборник HD Collection выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Теперь стало известно, что игра не будет поддерживать разрешение 4K. При этом Devil May Cry будет работать при 60 кадрах в секунду. Также разработчики обновят текстуры.

Напомним, в 2012 году Capcom уже выпускала переиздание трилогии Devil May Cry для консолей предыдущего поколения. Тогда игра поддерживала разрешение 720p и 60 кадров в секунду.

Новый сборник выйдет 13 марта 2018 года.

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Сергей Сурепин
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