Переиздание Devil May Cry не получит 4K-разрешение

Capcom в начале декабря анонсировала переиздание Devil May Cry. Сборник HD Collection выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Теперь стало известно, что игра не будет поддерживать разрешение 4K. При этом Devil May Cry будет работать при 60 кадрах в секунду. Также разработчики обновят текстуры.

Напомним, в 2012 году Capcom уже выпускала переиздание трилогии Devil May Cry для консолей предыдущего поколения. Тогда игра поддерживала разрешение 720p и 60 кадров в секунду.