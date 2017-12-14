Sony выпустит очередной ремейк классической игры с первой PlayStation
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Разработчики продолжают пополнять библиотеку игр для PS4 за счёт выпуска старых проектов.
Компания Sony анонсировала переиздание очередной классической игры с оригинальной PlayStation. В этот раз до PS4 доберётся платформер MediEvil.
Такие проекты пользуются большой популярностью. В этом году игроков покорил сборник Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Уже можно посмотреть трейлер в честь перезапуска MediEvil.
Выход обновлённой версии ожидается в 2018 году.
Напомним, платформер MediEvil вышел в 1998 году. За игру отвечала уже закрытая студия SCE Cambridge. В 1999 году MediEvil журнал PlayStation Magazine назвал игру лучшим бестселлером.