Sony выпустит очередной ремейк классической игры с первой PlayStation

Разработчики продолжают пополнять библиотеку игр для PS4 за счёт выпуска старых проектов.

Компания Sony анонсировала переиздание очередной классической игры с оригинальной PlayStation. В этот раз до PS4 доберётся платформер MediEvil.

Такие проекты пользуются большой популярностью. В этом году игроков покорил сборник Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Уже можно посмотреть трейлер в честь перезапуска MediEvil.

Выход обновлённой версии ожидается в 2018 году.