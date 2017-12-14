Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 декабря 2017, 16:24

Мобильную версию Lineage 2 приблизили к оригиналу

Фото &copy;&nbsp;NCSoft

Фото © NCSoft

Разработчики продолжают выпускать новые обновления для легендарной игры, которая вышла на мобильных устройствах.

Netmarble Games Corp. объявила о выходе крупного обновления для Lineage 2: Revolution. В легендарной MMORPG появилась масса новых возможностей, о которых просили геймеры.

Разработчики добавили два режима коллективной осады. Также в игре появился удобный инструментарий для планирования стратегии развития персонажей.

Вместе с этим в Lineage 2: Revolution появились массовые коллективные внутриигровые мероприятия. Теперь игроки смогут принимать участие в крупных сражениях. Одна из таких битв пройдёт 16 декабря.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • ios
  • lineage
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar