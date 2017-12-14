Мобильную версию Lineage 2 приблизили к оригиналу
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Разработчики продолжают выпускать новые обновления для легендарной игры, которая вышла на мобильных устройствах.
Netmarble Games Corp. объявила о выходе крупного обновления для Lineage 2: Revolution. В легендарной MMORPG появилась масса новых возможностей, о которых просили геймеры.
Разработчики добавили два режима коллективной осады. Также в игре появился удобный инструментарий для планирования стратегии развития персонажей.
Вместе с этим в Lineage 2: Revolution появились массовые коллективные внутриигровые мероприятия. Теперь игроки смогут принимать участие в крупных сражениях. Одна из таких битв пройдёт 16 декабря.