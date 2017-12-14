Мобильную версию Lineage 2 приблизили к оригиналу

Разработчики продолжают выпускать новые обновления для легендарной игры, которая вышла на мобильных устройствах.

Netmarble Games Corp. объявила о выходе крупного обновления для Lineage 2: Revolution. В легендарной MMORPG появилась масса новых возможностей, о которых просили геймеры.

Разработчики добавили два режима коллективной осады. Также в игре появился удобный инструментарий для планирования стратегии развития персонажей.