Принц Гарри — всё, но есть ещё один вариантик...
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Королевство Бруней — это крошечное островное государство на Борнео. В нём живёт 26-летний наследник престола — его высочество Абдул Матин, который делится своей роскошной жизнью в "Инстаграме".
Абдул Матин — четвёртый сын правителя Брунея Хассанала Болкиаха, чьё состояние оценивается в $20 млрд
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
Всего в семье султана 12 детей. У принца ещё семь сестёр и четыре брата
Фото © Instagram/ tmski
"У меня очень большая семья, но самые тёплые отношения со старшим братом и двумя сестрами. Мы всё делаем вместе"
Фото © Instagram/ tmski
В 2011-м Матин окончил Королевскую военную академию Сандхерст и имеет звание второго лейтенанта
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
После академии принц продолжил обучение в университете Лондона, где получил степень магистра в области искусств
Фото © Instagram/ tmski
Абдул говорит на нескольких иностранных языках: английском, французском, арабском и итальянском
Фото © Instagram/ tmski
В свободное время принц предпочитает плавание, игру в поло, бокс, горные лыжи и экстремальные виды спорта
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
Ранее Абдул Матин играл за футбольную команду Брунея AM Gunners
Фото © Instagram/ tmski
А ещё он обожает животных...
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
...ездит на роскошных автомобилях и носит дорогие часы
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
Несмотря на то что Абдул лишь четвёртый сын султана, он пользуется не меньшей популярностью в стране
Фото © Instagram/ tmski
Матина называют азиатским принцем Гарри за его внешность и образ жизни
Фото © Instagram/ tmski
Принц не забывает делиться своим роскошным образом жизни в "Инстаграме"
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
Самые бурные комментарии на странице принца появляются под его полуобнажёнными фото
Фото © Instagram/ tmski
Фото © Instagram/ tmski
На аккаунт Абдула подписано уже более 700 тысяч человек
Фото © Instagram/ tmski
Стоит отметить, что принц не женат
Фото © Instagram/ tmski
На вопрос, какой должна быть его невеста, принц отвечает, что он выберет "подлинную, настоящую и простую"
Фото © Instagram/ tmski
Дя него эти качества будут решающими при выборе будущей жены
Фото © Instagram/ tmski