Абдул Матин — четвёртый сын правителя Брунея Хассанала Болкиаха, чьё состояние оценивается в $20 млрд

Всего в семье султана 12 детей. У принца ещё семь сестёр и четыре брата

В 2011-м Матин окончил Королевскую военную академию Сандхерст и имеет звание второго лейтенанта

После академии принц продолжил обучение в университете Лондона, где получил степень магистра в области искусств

Абдул говорит на нескольких иностранных языках: английском, французском, арабском и итальянском

В свободное время принц предпочитает плавание, игру в поло, бокс, горные лыжи и экстремальные виды спорта

Ранее Абдул Матин играл за футбольную команду Брунея AM Gunners

А ещё он обожает животных...

...ездит на роскошных автомобилях и носит дорогие часы

Несмотря на то что Абдул лишь четвёртый сын султана, он пользуется не меньшей популярностью в стране

Матина называют азиатским принцем Гарри за его внешность и образ жизни

Принц не забывает делиться своим роскошным образом жизни в "Инстаграме"

Самые бурные комментарии на странице принца появляются под его полуобнажёнными фото

На аккаунт Абдула подписано уже более 700 тысяч человек

Стоит отметить, что принц не женат

На вопрос, какой должна быть его невеста, принц отвечает, что он выберет "подлинную, настоящую и простую"

Дя него эти качества будут решающими при выборе будущей жены