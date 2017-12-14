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Регион
Опубликовано 14 декабря 2017, 15:24

Titan Quest доберётся до консолей через 12 лет после выхода

Фото: &copy; Flickr/Felipe Pepe

Фото: © Flickr/Felipe Pepe

Игра впервые будет представлена не только на ПК. Релиз ожидается уже в 2018 году.

THQ анонсировала выход Titan Quest на консолях. Разработчики планируют выпустить переиздание классической игры с дополнением Immortal Throne.

Обновлённая версия Titan Quest получит улучшенную графику и поддержку многопользовательского режима на шесть игроков. Также разработчики планируют выпустить коллекционное издание. В него войдёт блокнот и 22-сантиметровая фигурка греческого шлема. Цена — около восьми тысяч рублей.

Обновлённая версия Titan Quest выпустит 20 марта 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One. Точная дата выхода на Switch пока не озвучивается.

Напомним, оригинальная игра вышла в 2006 году на ПК.

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Сергей Сурепин
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