Titan Quest доберётся до консолей через 12 лет после выхода

Игра впервые будет представлена не только на ПК. Релиз ожидается уже в 2018 году.

THQ анонсировала выход Titan Quest на консолях. Разработчики планируют выпустить переиздание классической игры с дополнением Immortal Throne.

Обновлённая версия Titan Quest получит улучшенную графику и поддержку многопользовательского режима на шесть игроков. Также разработчики планируют выпустить коллекционное издание. В него войдёт блокнот и 22-сантиметровая фигурка греческого шлема. Цена — около восьми тысяч рублей.

Обновлённая версия Titan Quest выпустит 20 марта 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One. Точная дата выхода на Switch пока не озвучивается.