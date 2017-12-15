Авторы For Honor пригласили игроков на тестирование выделенных серверов

Тестирование пройдёт с 14 по 18 декабря. Старт запланирован на 16:00 по московскому времени. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Сыграть могут абсолютно все пользователи, даже те, у которых нет купленной копии For Honor.