Авторы For Honor пригласили игроков на тестирование выделенных серверов
Фото: © Flickr/BagoGames
Разработчики обещали добавить соответствующую функцию ещё в июле нынешнего года.
Компания Ubisoft объявила о тестировании выделенных серверов в For Honor. Участие принять могут владельцы всех платформ.
Тестирование пройдёт с 14 по 18 декабря. Старт запланирован на 16:00 по московскому времени. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Сыграть могут абсолютно все пользователи, даже те, у которых нет купленной копии For Honor.
Во время тестирования будут доступны все герои. Прогресс не будет перенесён в основную игру.