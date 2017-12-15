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Опубликовано 15 декабря 2017, 08:34

Авторы For Honor пригласили игроков на тестирование выделенных серверов

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Разработчики обещали добавить соответствующую функцию ещё в июле нынешнего года.

Компания Ubisoft объявила о тестировании выделенных серверов в For Honor. Участие принять могут владельцы всех платформ.

Тестирование пройдёт с 14 по 18 декабря. Старт запланирован на 16:00 по московскому времени. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Сыграть могут абсолютно все пользователи, даже те, у которых нет купленной копии For Honor.

Во время тестирования будут доступны все герои. Прогресс не будет перенесён в основную игру.

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Сергей Сурепин
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