Госдума не согласилась сокращать новогодние каникулы

Депутат Андрей Исаев заявил, что праздничные дни — это традиция, которую парламент не должен менять регулярно.

В первом же чтении депутаты Госдумы отклонили законопроекты о сокращении количества нерабочих дней в новогодние праздники.

Документов было два. В проекте от КПРФ предлагалось оставить нерабочими только четыре дня на Новый год, с 31 декабря по 3 января. Вместо этого они предлагали сделать праздничным 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией, и вернуть красный день календаря 7 ноября — в День Великой Октябрьской социалистической революции.

А депутаты от ЛДПР предлагали оставить только три выходных дня в году — 1 января, 9 мая и 12 июня. В качестве компенсации давать гражданам ежегодный дополнительный отпуск на 10 дней.