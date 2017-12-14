Госдума не согласилась сокращать новогодние каникулы
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Депутат Андрей Исаев заявил, что праздничные дни — это традиция, которую парламент не должен менять регулярно.
В первом же чтении депутаты Госдумы отклонили законопроекты о сокращении количества нерабочих дней в новогодние праздники.
Документов было два. В проекте от КПРФ предлагалось оставить нерабочими только четыре дня на Новый год, с 31 декабря по 3 января. Вместо этого они предлагали сделать праздничным 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией, и вернуть красный день календаря 7 ноября — в День Великой Октябрьской социалистической революции.
А депутаты от ЛДПР предлагали оставить только три выходных дня в году — 1 января, 9 мая и 12 июня. В качестве компенсации давать гражданам ежегодный дополнительный отпуск на 10 дней.
Комментируя решение парламентского большинства, первый замруководителя фракции партии "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что праздничные дни стали традицией "и менять их регулярно Госдума, безусловно, не должна".