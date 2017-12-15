Кабмин отказался запретить курение у подъездов

Запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды ранее предложили сенаторы.

Кабмин РФ не поддержал предложение сенаторов запретить курение на открытом воздухе менее чем в десяти метрах от входа в подъезды жилых домов. Это следует из отзыва правительства на соответствующий законопроект, который проходит стадию предварительного рассмотрения в Госдуме. Об этом сообщают "Известия".

Верхняя палата парламента посчитала, что предлагаемое расстояние в десять метров ничем не обосновано. Сенаторов также смутило то, что авторы инициативы не провели анализа правоприменительной практики.