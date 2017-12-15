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Регион
Опубликовано 15 декабря 2017, 09:30

Кабмин отказался запретить курение у подъездов

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды ранее предложили сенаторы.

Кабмин РФ не поддержал предложение сенаторов запретить курение на открытом воздухе менее чем в десяти метрах от входа в подъезды жилых домов. Это следует из отзыва правительства на соответствующий законопроект, который проходит стадию предварительного рассмотрения в Госдуме. Об этом сообщают "Известия".

Верхняя палата парламента посчитала, что предлагаемое расстояние в десять метров ничем не обосновано. Сенаторов также смутило то, что авторы инициативы не провели анализа правоприменительной практики.

Законопроектом, который был внесён в Госдуму 29 июня, предлагается запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды.

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Алёна Темирчиева
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