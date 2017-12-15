Госдума увеличила МРОТ до прожиточного минимума

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли законопроект об увеличении МРОТ до уровня прожиточного минимума. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Так, МРОТ установят на уровне 85% от величины прожиточного минимума — 9489 рублей. С начала 2019 года его будут устанавливать в размере прожиточного минимума за второй квартал года, который был перед установлением МРОТ.