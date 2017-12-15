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Опубликовано 15 декабря 2017, 11:05

Госдума увеличила МРОТ до прожиточного минимума

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли законопроект об увеличении МРОТ до уровня прожиточного минимума. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Так, МРОТ установят на уровне 85% от величины прожиточного минимума — 9489 рублей. С начала 2019 года его будут устанавливать в размере прожиточного минимума за второй квартал года, который был перед установлением МРОТ.

Отметим, что споры в данном вопросе велись на протяжении 25 лет, точку в спорах поставил президент России Владимир Путин. 13 декабря сообщалось, что законопроект приняли во втором чтении.

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Арина Демидова
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