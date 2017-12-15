Госдума увеличила МРОТ до прожиточного минимума
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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли законопроект об увеличении МРОТ до уровня прожиточного минимума. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.
Так, МРОТ установят на уровне 85% от величины прожиточного минимума — 9489 рублей. С начала 2019 года его будут устанавливать в размере прожиточного минимума за второй квартал года, который был перед установлением МРОТ.
Отметим, что споры в данном вопросе велись на протяжении 25 лет, точку в спорах поставил президент России Владимир Путин. 13 декабря сообщалось, что законопроект приняли во втором чтении.