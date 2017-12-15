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Опубликовано 15 декабря 2017, 09:40

Культовую Company of Heroes 2 раздают бесплатно

Фото: &copy;&nbsp;companyofheroes.com

Фото: © companyofheroes.com

Представители сервиса Humble Bundle решили порадовать фанатов стратегий перед праздниками.

Магазин Humble Bundle объявил об очередной акции. В этот раз сервис бесплатно раздаёт классическую стратегию Company of Heroes 2.

Для получения ключа вам понадобится учётная запись на Humble Bundle. Также придётся привязать к ней аккаунт Steam. Предложение будет действительно ещё сутки.

Напомним, Company of Heroes 2 вышла 25 июня 2013 года. За разработку игры отвечала студия Relic Entertainment. Критики высоко оценили стратегию: средняя оценка составляет 80 баллов из 100.

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Сергей Сурепин
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