Культовую Company of Heroes 2 раздают бесплатно
Фото: © companyofheroes.com
Представители сервиса Humble Bundle решили порадовать фанатов стратегий перед праздниками.
Магазин Humble Bundle объявил об очередной акции. В этот раз сервис бесплатно раздаёт классическую стратегию Company of Heroes 2.
Для получения ключа вам понадобится учётная запись на Humble Bundle. Также придётся привязать к ней аккаунт Steam. Предложение будет действительно ещё сутки.
Напомним, Company of Heroes 2 вышла 25 июня 2013 года. За разработку игры отвечала студия Relic Entertainment. Критики высоко оценили стратегию: средняя оценка составляет 80 баллов из 100.