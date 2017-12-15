Культовую Company of Heroes 2 раздают бесплатно

Магазин Humble Bundle объявил об очередной акции. В этот раз сервис бесплатно раздаёт классическую стратегию Company of Heroes 2.

Для получения ключа вам понадобится учётная запись на Humble Bundle. Также придётся привязать к ней аккаунт Steam. Предложение будет действительно ещё сутки.