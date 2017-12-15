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Опубликовано 15 декабря 2017, 10:41

Steam выпустил долгожданное обновление

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Разработчики не только избавились от длительной загрузки при первом запуске игры, но и исправили проблемы с фреймрейтом.

Компания Valve выпустила обновление для сервиса цифровой дистрибуции Steam. Одно из главных нововведений — предварительное кэширование шейдеров. Благодаря этому при скачивании игр клиент загружает и предварительно кэширует графические шейдеры, которые используются для работы с освещением и различных эффектов.

Таким образом, теперь пользователи не будут сталкиваться с длительной загрузкой при первом запуске игры. Вместе с этим разработчики решили проблему с нестабильным фреймрейтом.

Представители Valve заявили, что использование технологии зависит в том числе и от установленных у пользователя устройств и системных драйверов. Новое обновление улучшит запуск игр, которые работают на OpenGL и API Vulkan.

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Сергей Сурепин
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