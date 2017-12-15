Steam выпустил долгожданное обновление

Разработчики не только избавились от длительной загрузки при первом запуске игры, но и исправили проблемы с фреймрейтом.

Компания Valve выпустила обновление для сервиса цифровой дистрибуции Steam. Одно из главных нововведений — предварительное кэширование шейдеров. Благодаря этому при скачивании игр клиент загружает и предварительно кэширует графические шейдеры, которые используются для работы с освещением и различных эффектов.

Таким образом, теперь пользователи не будут сталкиваться с длительной загрузкой при первом запуске игры. Вместе с этим разработчики решили проблему с нестабильным фреймрейтом.