Британские видеоигровые чарты начнут учитывать цифровые продажи

Первый комбинированный топ аналитики составят в январе. Осталось дождаться 2019 года.

Уже в 2019 году в британских видеоигровых чартах будут учитывать цифровые продажи. Издатели и разработчики будут предоставлять информацию о цифровых продажах своих продуктов составителям видеоигровых чартов Великобритании.

Сбором информации займутся компания B2Boost и Европейская федерация интерактивного программного обеспечения. При этом Ассоциация розничных продавцов продуктов индустрии развлечений, которая до этого собирала данные о физических продажах, расторгла эксклюзивный договор с аналитической компанией GfK. Она предоставляла информацию о рознице на протяжении 20 лет.