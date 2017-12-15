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Регион
Опубликовано 15 декабря 2017, 11:11

Британские видеоигровые чарты начнут учитывать цифровые продажи

Фото: &copy;&nbsp;pixabay.com

Фото: © pixabay.com

Первый комбинированный топ аналитики составят в январе. Осталось дождаться 2019 года.

Уже в 2019 году в британских видеоигровых чартах будут учитывать цифровые продажи. Издатели и разработчики будут предоставлять информацию о цифровых продажах своих продуктов составителям видеоигровых чартов Великобритании.

Сбором информации займутся компания B2Boost и Европейская федерация интерактивного программного обеспечения. При этом Ассоциация розничных продавцов продуктов индустрии развлечений, которая до этого собирала данные о физических продажах, расторгла эксклюзивный договор с аналитической компанией GfK. Она предоставляла информацию о рознице на протяжении 20 лет.

Изменения вступят в силу в январе 2018 года. При этом компания GfK продолжит публиковать собственные чарты, но только физических продаж.

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Сергей Сурепин
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