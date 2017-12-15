Новая игра по "Звёздным войнам" получила скидку

Специальное предложение действует в рамках акции под названием "12 декабрьских предложений".

Компания Sony в рамках акции "12 декабрьских предложений" объявила об очередном специальном предложении. Теперь в магазине PlayStation действует скидка на Star Wars: Battlefront 2.

Сейчас приобрести новую игру по "Звёздным войнам" можно со скидкой 45%. Обычная версия шутера стоит теперь 2199 рублей, а эксклюзивное издание обойдётся в 2849 рублей.

Специальное предложение действует до 16 декабря. Полная цена игры — 4000 рублей.