Новая игра по "Звёздным войнам" получила скидку
Фото © EA DICE
Специальное предложение действует в рамках акции под названием "12 декабрьских предложений".
Компания Sony в рамках акции "12 декабрьских предложений" объявила об очередном специальном предложении. Теперь в магазине PlayStation действует скидка на Star Wars: Battlefront 2.
Сейчас приобрести новую игру по "Звёздным войнам" можно со скидкой 45%. Обычная версия шутера стоит теперь 2199 рублей, а эксклюзивное издание обойдётся в 2849 рублей.
Специальное предложение действует до 16 декабря. Полная цена игры — 4000 рублей.
Напомним, Star Wars: Battlefront 2 вышла 17 ноября 2017 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Средняя оценка — 68 баллов из 100.