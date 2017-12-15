Госдума установила новые правила индексации пенсий

Депутаты считают, что изменения позволят сохранить уровень обеспечения пенсионеров, если прожиточный минимум в регионе понизится.

Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Согласно документу, в следующем году перерасчёт будет происходить только 1 января. Ранее индексация пенсий происходила два раза в год (1 февраля и 1 апреля). Кроме того, устанавливается единый индекс роста страховых пенсий в размере, превышающем инфляцию.

По новым правилам стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января увеличится на 1,037 и составит 81,49 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии также индексируется на 1,037 — до 4982,9 рубля.