Геймер побил рекорд по быстрому прохождению игры о Джеймсе Бонде спустя 15 лет

Он прошёл уровень в GoldenEye 007 быстрее всех. Правда, разница составила только одну секунду.

Игрок Карл Джобст установил новый рекорд по прохождению первого уровня GoldenEye 007. Предыдущий рекорд принадлежал игроку Брайану Боссхардту. Пользователь установил этот рекорд 27 сентября 2002 года.

Новый рекорд составил 52 секунды. Таким образом, игрок обошёл предыдущий результат только на одну секунду. Геймер не предполагал, что установил рекорд, до тех пор, пока на экране не отобразилась статистика пройденного уровня.