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Опубликовано 15 декабря 2017, 15:42

Лучший файтинг 2017 года стал временно бесплатным

Фото &copy; NetherRealm Studios

Фото © NetherRealm Studios

Разработчики решили порадовать фанатов драк, поэтому дают поиграть всем в Injustice 2.

Издатель Warner Bros. и компания DC Entertainment объявили о специальном предложении для фанатов файтингов. Сейчас можно абсолютно бесплатно поиграть в Injustice 2.

Пробная версия игры доступна для владельцев консолей — PlayStation 4 и Xbox One. Само собой, бесплатный доступ к игре будет активен только ограниченное время — до 18 декабря. Вместе с этим на игру действует скидка 50%.

Напомним, Injustice 2 вышла 16 мая на PlayStation 4 и Xbox One. На ПК игра появилась 14 ноября. Игроки положительно оценили Injustice 2, называя её лучшим файтингом 2017 года.

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Сергей Сурепин
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