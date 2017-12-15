Лучший файтинг 2017 года стал временно бесплатным
Фото © NetherRealm Studios
Разработчики решили порадовать фанатов драк, поэтому дают поиграть всем в Injustice 2.
Издатель Warner Bros. и компания DC Entertainment объявили о специальном предложении для фанатов файтингов. Сейчас можно абсолютно бесплатно поиграть в Injustice 2.
Пробная версия игры доступна для владельцев консолей — PlayStation 4 и Xbox One. Само собой, бесплатный доступ к игре будет активен только ограниченное время — до 18 декабря. Вместе с этим на игру действует скидка 50%.
Напомним, Injustice 2 вышла 16 мая на PlayStation 4 и Xbox One. На ПК игра появилась 14 ноября. Игроки положительно оценили Injustice 2, называя её лучшим файтингом 2017 года.