Лучший файтинг 2017 года стал временно бесплатным

Издатель Warner Bros. и компания DC Entertainment объявили о специальном предложении для фанатов файтингов. Сейчас можно абсолютно бесплатно поиграть в Injustice 2.

Пробная версия игры доступна для владельцев консолей — PlayStation 4 и Xbox One. Само собой, бесплатный доступ к игре будет активен только ограниченное время — до 18 декабря. Вместе с этим на игру действует скидка 50%.