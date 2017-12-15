Assassin’s Creed и Call of Duty снова на пике популярности

Последние части этих двух видеоигровых серий стали самыми популярными и успешными.

Аналитическая фирма NPD поделилась очередным отчётом. Специалисты заявили, что Call of Duty: WWII стала самой продаваемой игрой ноября, а также вышла на первое место в чарте за 2017 год. Вместе с этим шутер лидирует по продажам за прошедшие 12 месяцев.

Call of Duty: WWII удалось заработать больше всего денег среди других игр серии. При этом Activision Blizzard стал самым успешным издателем за 2017 год.