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Опубликовано 15 декабря 2017, 16:20

Assassin’s Creed и Call of Duty снова на пике популярности

Фото &copy;&nbsp;Ubisoft

Фото © Ubisoft

Последние части этих двух видеоигровых серий стали самыми популярными и успешными.

Аналитическая фирма NPD поделилась очередным отчётом. Специалисты заявили, что Call of Duty: WWII стала самой продаваемой игрой ноября, а также вышла на первое место в чарте за 2017 год. Вместе с этим шутер лидирует по продажам за прошедшие 12 месяцев.

Call of Duty: WWII удалось заработать больше всего денег среди других игр серии. При этом Activision Blizzard стал самым успешным издателем за 2017 год.

Также былую популярность удалось вернуть себе серии Assassin’s Creed. Разработчики из Ubisoft добавили такого результата благодаря выходу Assassin's Creed: Origins. Игра стала самой прибыльной игрой серии с 2013 года. Ранее рекорд принадлежал части Black Flag.

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Сергей Сурепин
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