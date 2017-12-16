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Регион
Опубликовано 16 декабря 2017, 19:08

Топилин: На строительство детских садов выделят почти 50 млрд рублей

Фото: &copy; РИА Новости/Николай Хижняк

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

Отмечается, что федеральная программа будет реализовываться для детей от нуля до трёх лет.

Около 49 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета в 2018–2019 годах на постройку детсадов в России, сказал в субботу глава Министерства труда Максим Топилин.

— Мы с вами реализовывали эту программу для детей от трёх до семи лет. Теперь от нуля до трёх. Сейчас важная задача Министерства Дальнего Востока с коллегами из Министерства образования обеспечить эти проекты, — заявил он в рамках проведения Дней Дальнего Востока в Москве.

Топилин также добавил, что субсидия будет выделяться в течение двух лет по 24,5 миллиарда рублей.

Дни Дальнего Востока в столице начались в пятницу с ярмарки на Тверской площади, деловая программа которой проходит в "Экспоцентре" на Красной Пресне с 14 по 16 декабря.

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Анна Стрельцова
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