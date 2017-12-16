Топилин: На строительство детских садов выделят почти 50 млрд рублей
Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк
Отмечается, что федеральная программа будет реализовываться для детей от нуля до трёх лет.
Около 49 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета в 2018–2019 годах на постройку детсадов в России, сказал в субботу глава Министерства труда Максим Топилин.
— Мы с вами реализовывали эту программу для детей от трёх до семи лет. Теперь от нуля до трёх. Сейчас важная задача Министерства Дальнего Востока с коллегами из Министерства образования обеспечить эти проекты, — заявил он в рамках проведения Дней Дальнего Востока в Москве.
Топилин также добавил, что субсидия будет выделяться в течение двух лет по 24,5 миллиарда рублей.
Дни Дальнего Востока в столице начались в пятницу с ярмарки на Тверской площади, деловая программа которой проходит в "Экспоцентре" на Красной Пресне с 14 по 16 декабря.