Топилин: На строительство детских садов выделят почти 50 млрд рублей

Отмечается, что федеральная программа будет реализовываться для детей от нуля до трёх лет.

Около 49 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета в 2018–2019 годах на постройку детсадов в России, сказал в субботу глава Министерства труда Максим Топилин.

— Мы с вами реализовывали эту программу для детей от трёх до семи лет. Теперь от нуля до трёх. Сейчас важная задача Министерства Дальнего Востока с коллегами из Министерства образования обеспечить эти проекты, — заявил он в рамках проведения Дней Дальнего Востока в Москве.

Топилин также добавил, что субсидия будет выделяться в течение двух лет по 24,5 миллиарда рублей.