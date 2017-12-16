Макрон заранее отметит 40-летие в замке Шамбор

Празднование пройдёт в узком кругу, а все расходы глава государства оплатит из личных средств.

Президент Франции решил заранее отметить свой юбилей. Празднование состоится 16–17 декабря в замке Шамбор, расположенном в долине Луары, передаёт BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Стоит отметить, что день рождения у Эммануэля Макрона только 21 декабря, но этот факт политика не смущает.