Макрон заранее отметит 40-летие в замке Шамбор
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: © REUTERS/Stoyan Nenov
Празднование пройдёт в узком кругу, а все расходы глава государства оплатит из личных средств.
Президент Франции решил заранее отметить свой юбилей. Празднование состоится 16–17 декабря в замке Шамбор, расположенном в долине Луары, передаёт BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Стоит отметить, что день рождения у Эммануэля Макрона только 21 декабря, но этот факт политика не смущает.
Сообщается, что французский лидер вместе с супругой Брижит также намерен посетить зоопарк Боваль.