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Регион
Опубликовано 16 декабря 2017, 16:29

Макрон заранее отметит 40-летие в замке Шамбор

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: &copy; REUTERS/Stoyan Nenov

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: © REUTERS/Stoyan Nenov

Празднование пройдёт в узком кругу, а все расходы глава государства оплатит из личных средств.

Президент Франции решил заранее отметить свой юбилей. Празднование состоится 16–17 декабря в замке Шамбор, расположенном в долине Луары, передаёт BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Стоит отметить, что день рождения у Эммануэля Макрона только 21 декабря, но этот факт политика не смущает.

Сообщается, что французский лидер вместе с супругой Брижит также намерен посетить зоопарк Боваль.

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Евгений Грин
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