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Регион
Опубликовано 16 декабря 2017, 19:46

В аэропорту Непала задержали россиянина с двумя килограммами гашиша

Фото: &copy; РИА Новости/Игорь Руссак

Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

Мужчина спрятал контрабанду в двух бутылках пищевой добавки индийского происхождения Чаванпраш.

В аэропорту Катманду имени Трибхувана полиция арестовала 33-летнего гражданина России Виктора И. У мужчины нашли и изъяли два килограмма гашиша, сообщает The Himalayan Times.

По информации издания, россиянин планировал вылететь на Маврикий рейсом через Дубай. Контрабанду он спрятал в двух бутылках пищевой добавки Чаванпраш.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование.

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Ирина Иваницкая
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