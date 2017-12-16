В аэропорту Непала задержали россиянина с двумя килограммами гашиша
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Мужчина спрятал контрабанду в двух бутылках пищевой добавки индийского происхождения Чаванпраш.
В аэропорту Катманду имени Трибхувана полиция арестовала 33-летнего гражданина России Виктора И. У мужчины нашли и изъяли два килограмма гашиша, сообщает The Himalayan Times.
По информации издания, россиянин планировал вылететь на Маврикий рейсом через Дубай. Контрабанду он спрятал в двух бутылках пищевой добавки Чаванпраш.
Сейчас правоохранительные органы проводят расследование.