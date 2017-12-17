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Регион
Опубликовано 17 декабря 2017, 08:33

КНДР: Делегация Минобороны России завершила визит в Пхеньян

Фото: &copy; Wikipedia

Фото: © Wikipedia

Военная комиссия при участии двух стран проходила в столице Северной Кореи с 14 декабря.

Делегация МО РФ завершила визит в КНДР, сообщили в Посольстве Северной Кореи в Москве.

— Делегация Министерства обороны РФ во главе с замначальника Национального центра управления обороной России Виктором Калгановым отбыла на родину 16 декабря, — сообщает диппредставительство.

Ранее Лайф сообщал, что в Пхеньяне прошло первое заседание военной комиссии России и КНДР по рассмотрению хода выполнения межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности.

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Анна Стрельцова
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