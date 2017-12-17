КНДР: Делегация Минобороны России завершила визит в Пхеньян
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Военная комиссия при участии двух стран проходила в столице Северной Кореи с 14 декабря.
Делегация МО РФ завершила визит в КНДР, сообщили в Посольстве Северной Кореи в Москве.
— Делегация Министерства обороны РФ во главе с замначальника Национального центра управления обороной России Виктором Калгановым отбыла на родину 16 декабря, — сообщает диппредставительство.
Ранее Лайф сообщал, что в Пхеньяне прошло первое заседание военной комиссии России и КНДР по рассмотрению хода выполнения межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности.