КНДР: Делегация Минобороны России завершила визит в Пхеньян

Военная комиссия при участии двух стран проходила в столице Северной Кореи с 14 декабря.

Делегация МО РФ завершила визит в КНДР, сообщили в Посольстве Северной Кореи в Москве.

— Делегация Министерства обороны РФ во главе с замначальника Национального центра управления обороной России Виктором Калгановым отбыла на родину 16 декабря, — сообщает диппредставительство.