В Госдуме назвали слежку за Россией "неожиданным ходом" Финляндии

Андрей Красов отметил, что данную информацию необходимо проверять на соответствие действительности.

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал неожиданной информацию о том, что в Финляндии могут заниматься слежкой за российскими вооружёнными силами.

— Надо информацию эту проверить, действительно ли так. Всё равно мы каждый раз говорим, что готовы выстраивать добрососедские отношения. Честно говоря, очень неожиданный ход, — отметил он.