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Регион
Опубликовано 17 декабря 2017, 16:24

В Госдуме назвали слежку за Россией "неожиданным ходом" Финляндии

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Андрей Красов отметил, что данную информацию необходимо проверять на соответствие действительности.

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал неожиданной информацию о том, что в Финляндии могут заниматься слежкой за российскими вооружёнными силами.

— Надо информацию эту проверить, действительно ли так. Всё равно мы каждый раз говорим, что готовы выстраивать добрососедские отношения. Честно говоря, очень неожиданный ход, — отметил он.

Ранее издание Helsingin Sanomat опубликовало материал, где упоминается об институте разведки в Тиккакоски. Якобы его специалисты следят за российскими вооружёнными силами.

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Арина Демидова
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