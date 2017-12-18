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Регион
Опубликовано 18 декабря 2017, 03:42

Сын Муаммара Каддафи намерен побороться за пост президента Ливии

По словам пресс-секретаря семьи Каддафи, Саиф аль-Ислам в скором времени представит свою предвыборную программу.

Саиф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, намерен участвовать в выборах президента страны. Об этом сообщает Egypt Today со ссылкой на пресс-секретаря семьи Каддафи Басема аль-Хашими аль-Суля.

— Саиф аль-Ислам Каддафи будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые могут состояться в середине 2018 года, — заявил пресс-секретарь.

Саиф аль-Ислам Каддафи в скором времени представит свою предвыборную программу. В неё планируется включить комплекс мер по стабилизации ситуации в стране.

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Роман Босиков
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