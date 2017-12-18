Сын Муаммара Каддафи намерен побороться за пост президента Ливии

По словам пресс-секретаря семьи Каддафи, Саиф аль-Ислам в скором времени представит свою предвыборную программу.

Саиф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, намерен участвовать в выборах президента страны. Об этом сообщает Egypt Today со ссылкой на пресс-секретаря семьи Каддафи Басема аль-Хашими аль-Суля.

BREAKING: Saif al-Islam Gaddafi to run for President of Libya in 2018https://t.co/UzGnWetHfy



Saif al-Islam Gaddafi, the second son and erstwhile heir apparent to revolutionary leader Muammar Gaddafi has confirmed to Egyptian television, through a family spokesman — Desmotscratie (@desmotscratie) December 17, 2017

— Саиф аль-Ислам Каддафи будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые могут состояться в середине 2018 года, — заявил пресс-секретарь.