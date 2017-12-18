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Опубликовано 18 декабря 2017, 07:44

В Госдуме хотят ужесточить наказание участникам и организаторам уличных гонок

Фото: &copy; Кинопоиск

Фото: © Кинопоиск

Организаторам незаконных уличных заездов может грозить штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы сроком до двух лет.

В Госдуме разработали законодательные нормы, ужесточающие наказание для организаторов и участников уличных гонок. Об этом сообщают "Известия".

Организаторам незаконных уличных гонок может грозить штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы сроком до двух лет, а участникам незаконных заездов — лишение прав и до одного года тюрьмы.

Кроме того, планируется приравнять езду по тротуарам к хулиганству и увеличить сумму штрафа за управление автомобилем после лишения прав до 50 тысяч рублей.

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Майя Бондарь
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