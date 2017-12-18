В Госдуме хотят ужесточить наказание участникам и организаторам уличных гонок

Организаторам незаконных уличных заездов может грозить штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы сроком до двух лет.

В Госдуме разработали законодательные нормы, ужесточающие наказание для организаторов и участников уличных гонок. Об этом сообщают "Известия".

Организаторам незаконных уличных гонок может грозить штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы сроком до двух лет, а участникам незаконных заездов — лишение прав и до одного года тюрьмы.