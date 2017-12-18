"Время приключений" получит полноценную игру

Релиз крупного проекта запланирован на весну 2018 года для всех актуальных платформ.

Bandai Namco объявила о работе над игрой по мотивам мультсериала "Время приключений". Проект получил название Adventure Time: Pirates of the Enchiridion. Он позиционирует себя как приключенческая игра про пиратов в открытом мире.

Игроки смогут управлять Финном, Джейком, Марселин и БиМО (BMO). Перемещение между локациями будет осуществляться по воде. Параллельно можно будет помогать другим персонажам, которые попадают в беду.

По сюжету Землю Ууу отрезало океаном от остального мира. Герои должны выяснить, что произошло. Финн и Джейк смогут исследовать мир на собственной лодке, а также набирать различных персонажей мультсериала к себе в команду.