Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 декабря 2017, 08:49

"Время приключений" получит полноценную игру

Кадр мультсериала "Время приключений"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультсериала "Время приключений"/ © Кинопоиск

Релиз крупного проекта запланирован на весну 2018 года для всех актуальных платформ.

Bandai Namco объявила о работе над игрой по мотивам мультсериала "Время приключений". Проект получил название Adventure Time: Pirates of the Enchiridion. Он позиционирует себя как приключенческая игра про пиратов в открытом мире.

Игроки смогут управлять Финном, Джейком, Марселин и БиМО (BMO). Перемещение между локациями будет осуществляться по воде. Параллельно можно будет помогать другим персонажам, которые попадают в беду.

По сюжету Землю Ууу отрезало океаном от остального мира. Герои должны выяснить, что произошло. Финн и Джейк смогут исследовать мир на собственной лодке, а также набирать различных персонажей мультсериала к себе в команду.

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion выйдет весной 2018 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • времяприключений
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar