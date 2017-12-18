Авторы Call of Duty: WWII борются с читерами с помощью "Твиттера"

Разработчики популярного шутера планируют поддерживать контакт с сообществом игроков.

Студия Sledgehammer Games объявила о создании нового твиттер-аккаунта. Он получил название The Ban Hammer. Разработчики Call of Duty: WWII хотят с помощью новой страницы поддерживать контакт с сообществом игроков: не только общаться с фанатами, но и принимать жалобы по поводу читеров.

Hey PC community, if you see someone in #CODWWII that you think is cheating, you can report them in-game and tweet us here with videos and Steam IDs. — The Ban Hammer (@SHG_BanHammer) December 14, 2017

Через "Твиттер" можно будет сообщить учётную запись Steam пользователя, который нарушал правила игры. Также разработчики просят прикладывать видео с доказательством использования читов. Жаловаться можно только на тех пользователей, которые играют на ПК.

Фанаты положительно отреагировали на инициативу разработчиков и уже начали сообщать о нарушителях.