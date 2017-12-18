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Опубликовано 18 декабря 2017, 09:50

Авторы Call of Duty: WWII борются с читерами с помощью "Твиттера"

Фото &copy;&nbsp;Activision

Фото © Activision

Разработчики популярного шутера планируют поддерживать контакт с сообществом игроков.

Студия Sledgehammer Games объявила о создании нового твиттер-аккаунта. Он получил название The Ban Hammer. Разработчики Call of Duty: WWII хотят с помощью новой страницы поддерживать контакт с сообществом игроков: не только общаться с фанатами, но и принимать жалобы по поводу читеров.

Через "Твиттер" можно будет сообщить учётную запись Steam пользователя, который нарушал правила игры. Также разработчики просят прикладывать видео с доказательством использования читов. Жаловаться можно только на тех пользователей, которые играют на ПК.

Фанаты положительно отреагировали на инициативу разработчиков и уже начали сообщать о нарушителях.

Напомним, Call of Duty: WWII вышла 3 ноября. Шутер на протяжении месяца возглавляет чарты продаж.

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Сергей Сурепин
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