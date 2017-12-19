Школьник не заметил, как потратил всю зарплату матери, играя в FIFA 18
14-летний мальчик понятия не имел, что за внутриигровые покупки очков снимают деньги с банковской карты.
В Ирландии женщина купила своему сыну новую игру FIFA 18 с помощью банковской карты и не знала о функции сохранения данных карты во время первой покупки в PS Store.
Её сын стал совершать внутриигровые покупки, не подозревая, что с карты его матери снимаются деньги. Женщина, которая предпочла себя не называть, рассказала Irirsh Mirror, что была опустошена, когда не увидела на карте денежных средств.
Это было моё первое Рождество, когда я работала на полной ставке. У меня были ещё отложены деньги на праздник, но я была в шоке, когда денежных средств там не оказалось. Сын переживает и практически не выходит из комнаты
Ирландка выразила своё возмущение отсутствием предупреждений со стороны сотрудников PlayStation. Однако в компании отказались возвращать деньги обратно, заявив, что очень серьёзно относятся к безопасности своих клиентов, а для таких случаев у них предусмотрена функция родительского контроля.