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Опубликовано 19 декабря 2017, 03:15

Школьник не заметил, как потратил всю зарплату матери, играя в FIFA 18

14-летний мальчик понятия не имел, что за внутриигровые покупки очков снимают деньги с банковской карты.

В Ирландии женщина купила своему сыну новую игру FIFA 18 с помощью банковской карты и не знала о функции сохранения данных карты во время первой покупки в PS Store.

Её сын стал совершать внутриигровые покупки, не подозревая, что с карты его матери снимаются деньги. Женщина, которая предпочла себя не называть, рассказала Irirsh Mirror, что была опустошена, когда не увидела на карте денежных средств.

Это было моё первое Рождество, когда я работала на полной ставке. У меня были ещё отложены деньги на праздник, но я была в шоке, когда денежных средств там не оказалось. Сын переживает и практически не выходит из комнаты

Потерпевшая

Ирландка выразила своё возмущение отсутствием предупреждений со стороны сотрудников PlayStation. Однако в компании отказались возвращать деньги обратно, заявив, что очень серьёзно относятся к безопасности своих клиентов, а для таких случаев у них предусмотрена функция родительского контроля.

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Яна Недомолкина
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