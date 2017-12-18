Создатели Call of Duty открывают новую студию

Студия будет заниматься исследованиями в области разработки. Команда при этом будет тесно сотрудничать с основным офисом в Лос-Анджелесе. По словам главы компании Дэйва Стола, сейчас разработчики создают студию мирового класса. Появление офиса в Польше укрепит позицию команды.