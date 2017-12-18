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Опубликовано 18 декабря 2017, 11:59

Создатели Call of Duty открывают новую студию

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Joshua Livingston

Фото: © flickr.com/Joshua Livingston

Ещё одно подразделение игровой студии Infinity Ward будет открыто в Кракове (Польша).

Американская компания Infinity Ward объявила об открытии европейской студии. Новый офис появится в Кракове (Польше). Подразделение получило название Infinity Ward Poland.

Студия будет заниматься исследованиями в области разработки. Команда при этом будет тесно сотрудничать с основным офисом в Лос-Анджелесе. По словам главы компании Дэйва Стола, сейчас разработчики создают студию мирового класса. Появление офиса в Польше укрепит позицию команды.

Возглавит польское подразделение Майкл Дробот, главный рендеринг-инженер Infinity Ward.

Напомним, последняя игра Infinity Ward вышла в 2016 году. Ей стал шутер Call of Duty: Infinite Warfare.

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Сергей Сурепин
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