Создатели Call of Duty открывают новую студию
Фото: © flickr.com/Joshua Livingston
Ещё одно подразделение игровой студии Infinity Ward будет открыто в Кракове (Польша).
Американская компания Infinity Ward объявила об открытии европейской студии. Новый офис появится в Кракове (Польше). Подразделение получило название Infinity Ward Poland.
Студия будет заниматься исследованиями в области разработки. Команда при этом будет тесно сотрудничать с основным офисом в Лос-Анджелесе. По словам главы компании Дэйва Стола, сейчас разработчики создают студию мирового класса. Появление офиса в Польше укрепит позицию команды.
Возглавит польское подразделение Майкл Дробот, главный рендеринг-инженер Infinity Ward.
Напомним, последняя игра Infinity Ward вышла в 2016 году. Ей стал шутер Call of Duty: Infinite Warfare.