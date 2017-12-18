В CS: GO появится режим в стиле PlayerUnknown's Battlegrounds
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Фанаты шутера предположили, что разработчики хотят привлечь новую аудиторию к игре.
Ведущий YouTube-канала Valve News Network изучил последние обновления Counter-Strike: Global Offensive. Он пришёл к выводу, что разработчики на протяжении нескольких месяцев добавляли в игру предметы, которым пока так и не нашли применения.
Согласно обнаруженным файлам, в игре появится композитный лук, тяжёлая и лёгкая броня, парашюты, датчики движения, дроны, маяки и новые гранаты. Также пользователи обнаружили намёки на появление режима выживания, который будет похож на PlayerUnknown's Battlegrounds.
Студия Valve пока не комментирует догадки фанатов.
Напомним, PlayerUnknown's Battlegrounds находится в раннем доступе Steam с марта 2017 года. Сейчас игра доступна на Xbox One.