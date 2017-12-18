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Опубликовано 18 декабря 2017, 11:13

В CS: GO появится режим в стиле PlayerUnknown's Battlegrounds

Фото &copy;&nbsp;Valve

Фото © Valve

Фанаты шутера предположили, что разработчики хотят привлечь новую аудиторию к игре.

Ведущий YouTube-канала Valve News Network изучил последние обновления Counter-Strike: Global Offensive. Он пришёл к выводу, что разработчики на протяжении нескольких месяцев добавляли в игру предметы, которым пока так и не нашли применения.

Согласно обнаруженным файлам, в игре появится композитный лук, тяжёлая и лёгкая броня, парашюты, датчики движения, дроны, маяки и новые гранаты. Также пользователи обнаружили намёки на появление режима выживания, который будет похож на PlayerUnknown's Battlegrounds.

Студия Valve пока не комментирует догадки фанатов.

Напомним, PlayerUnknown's Battlegrounds находится в раннем доступе Steam с марта 2017 года. Сейчас игра доступна на Xbox One.

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Сергей Сурепин
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