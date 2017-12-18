Valve удалила из Steam смайлы с лягушонком Пепе

С соответствующим требованием к компании обратился создатель персонажа, который стал популярным мемом.

Пользователи Steam заметили, что из сервиса цифровой дистрибуции пропали смайлы с популярным мемом — лягушонком Пепе. Теперь вместо картинок отправляется только пустой фон. При этом смайлы всё ещё можно приобрести на торговой площадке.

Изначально в Steam каждому пользователю доступен небольшой набор стандартных смайлов. Остальные необходимо покупать отдельно. Если этого не сделать, то отправлять соответствующие картинки невозможно.

Ранее стало известно, что создатель персонажа Мэтт Фурье решил "похоронить" мем. Он потребовал удалить Пепе. В итоге Фурье добрался до Steam. Теперь пользователи не могут отправлять друг другу тематические смайлы, но купить соответствующий набор всё ещё можно.