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Регион
Опубликовано 18 декабря 2017, 15:10

Разработчики видеоигр хотят купить права на рассказы о Конане-варваре

Фото &copy;&nbsp;Funcom

Фото © Funcom

Создатели Conan Exiles заинтересованы в этой серии и хотят создать новый проект по мотивам романов Роберта Говарда.

Компания Funcom хочет приобрести права на рассказы о Конане и на другие романы Роберта Говарда. Норвежской студии удалось привлечь 10,6 миллиона долларов на учреждение компании Heroic Signatures и покупку лицензий на соответствующие произведения.

Благодаря этому команда Heroic Signatures получит права на "Конана-варвара", "Соломона Кейна", "Хроники мутантов" и рассказы про Аль-Борака, Изгнанника из Атлантиды и воительницу Агнес. Вместе с этим компания Funcom получит 50% активов Heroic Signatures — это позволит ей распоряжаться авторскими правами на произведения Говарда в сфере видеоигр.

Сейчас Funcom заинтересована в сотрудничестве со сторонними игровыми компаниями. Инвестиции разработчики привлекли от компании SwedBank Robur Fonder AB.

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Сергей Сурепин
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